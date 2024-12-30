Веретенников о «Спартаке»: «Сложно говорить, что результаты команды – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата»
Олег Веретенников оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
После 18 туров Мир РПЛ красно-белые идут на третьем месте, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом команда одержала шесть побед подряд.
«Длинная зимняя пауза покажет, как сработает Станкович в «Спартаке». Итог уже посмотрим во второй части сезона и тогда будем оценивать его работу.
Сейчас на промежуточном этапе пока сложно говорить, что результаты «Спартака» – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата.
Но концовка первой части РПЛ им удалась, «Спартак» показал хорошие результаты», – сказал бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников.
Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем