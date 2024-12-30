Веретенников о «Спартаке»: «Сложно говорить, что результаты команды – это работа Станковича. Надо смотреть концовку чемпионата»

Олег Веретенников оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

После 18 туров Мир РПЛ красно-белые идут на третьем месте, набрав 37 очков. Перед зимним перерывом команда одержала шесть побед подряд.

«Длинная зимняя пауза покажет, как сработает Станкович в «Спартаке ». Итог уже посмотрим во второй части сезона и тогда будем оценивать его работу.

Сейчас на промежуточном этапе пока сложно говорить, что результаты «Спартака» – это работа Станковича . Надо смотреть концовку чемпионата.

Но концовка первой части РПЛ им удалась, «Спартак» показал хорошие результаты», – сказал бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников .

Черданцев о «Спартаке»: «За эмоции, комбинации и голы очков не дают. Смешанные впечатления от Станковича. Думал, он быстрее вникнет в суть дела»