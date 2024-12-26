Мудрик встретился с Трубиным и позанимался с игроками «Бенфики». Вингер «Челси» отстранен из-за допинга

Михаил Мудрик был замечен в Португалии.

Украинский вингер «Челси » встретился в Лиссабоне с вратарем «Бенфики» и партнером по сборной Анатолием Трубиным .

Там Мудрик также позанимался в тренажерном зале вместе с другими игроками «Бенфики», пишет A Bola.

Напомним, Мудрик временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Фото: instagram.com