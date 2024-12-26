Мудрик встретился с Трубиным и позанимался с игроками «Бенфики». Вингер «Челси» отстранен из-за допинга
Михаил Мудрик был замечен в Португалии.
Украинский вингер «Челси» встретился в Лиссабоне с вратарем «Бенфики» и партнером по сборной Анатолием Трубиным.
Там Мудрик также позанимался в тренажерном зале вместе с другими игроками «Бенфики», пишет A Bola.
Напомним, Мудрик временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Фото: instagram.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: A Bola
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