Егор Титов: «Станкович – большой тренер. Он как Фергюсон, который не тренировал, а смотрел за работой команды со стороны, и при этом 25 лет «МЮ» был в топе»

Егор Титов сравнил Деяна Станковича с Алексом Фергюсоном.

– Чем вас удивил Деян Станкович?

– Очень сложно забыть его футбольное прошлое, потому что он играл относительно недавно. В спартаковском музее есть даже наша совместная игровая фотография. Человек был на вершине как игрок, выиграл титулы как тренер.

Для футболиста очень важно, как к нему относится главный тренер. И мы видим, что Деян вне зависимости от того, как сыграл тот или иной игрок, относится ко всем одинаково: он всегда искренний, всегда со своими ребятами. Это чувство большого игрока, которое перешло к большому тренеру, которым серб и является. С этой позиции Станкович пользуется популярностью у футболистов.

За главного тренера говорят результаты «Спартака ». У него большой штаб, каждый на своем месте. И здесь Станкович как Алекс Фергюсон , о котором рассказывали, что он не тренировал, а смотрел за работой команды со стороны, то есть мог положиться на помощников. И при этом 25 лет «Манчестер Юнайтед » был в топе.

Конечно, Станковича напрямую сравнивать с сэром Алексом некорректно, он всегда в игре и в тренировке способен показать игрокам, что выполняет тот или иной прием не хуже, чем любой сегодняшний футболист, – сказал бывший полузащитник «Спартака».