«Спартак» Абаскаля нравится меньше, но Станкович получил мощное усиление. С такими новичками, как Барко, игра должна измениться». Талалаев о красно-белых

Андрей Талалаев сравнил игру «Спартака» при Деяне Станковиче и Гильермо Абаскале.

Ранее экс-тренер красно-белых заявил : «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«Давайте сравним результаты. Когда Абаскаль только пришел, «Спартак » выигрывал. Значит, в команде был заложен некий фундамент. Когда Станкович только пришел, все было наоборот. У команды не было ни игры, ни позиционной атаки.

А сейчас «Спартак» Станковича показывает тот самый футбол, который ждали зрители. При этом я не берусь оценивать работу другого тренера. Да, мне больше нравится «Спартак» Станковича, нежели «Спартак» Абаскаля, но, простите, Станкович получил мощное усиление состава. Я говорю о Барко и других игроках. Конечно, с такими новичками игра должна измениться», — сказал тренер «Балтики».