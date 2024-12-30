Холанд о «Ман Сити»: «Взлеты и падения, но всегда вместе. Будем и дальше стараться в 2025-м»

Эрлинг Холанд подвел итоги уходящего года для «Манчестер Сити».

«Взлеты и падения, но всегда с нашими ребятами. Будем и дальше стараться вместе в 2025-м. «Горожане»! 🙌🏻🩵», – написал форвард «Манчестер Сити ».

В сезоне-2023/24 «Сити» выиграл АПЛ , а в августе – Суперкубок Англии.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Ноттингем» на 8 очков, «Арсенал» – на 9, «Челси» – на 10. «Ман Сити» отстает на 14 баллов, «МЮ» – на 23