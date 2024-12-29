Пеп о «Сити»: «Мы очень далеки от победы в АПЛ, уже нет шансов. Но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4»

Пеп Гвардиола заявил, что у «Сити» потерял шансы на победу в АПЛ.

«Горожане» обыграли «Лестер» в 19-м туре (2:0).

«Мы очень далеки от победы в Премьер-лиге. Мы признаем, что у нас уже нет шансов, но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4, и победы помогают», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.

«Ман Сити » занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 31 баллом. Отставание от лидирующего «Ливерпуля », у которого на матч меньше, – 14 очков.