Пеп о «Сити»: «Мы очень далеки от победы в АПЛ, уже нет шансов. Но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4»
Пеп Гвардиола заявил, что у «Сити» потерял шансы на победу в АПЛ.
«Горожане» обыграли «Лестер» в 19-м туре (2:0).
«Мы очень далеки от победы в Премьер-лиге. Мы признаем, что у нас уже нет шансов, но у нас есть другие цели: Кубок Англии, попадание в топ-4, и победы помогают», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.
«Ман Сити» занимает пятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 31 баллом. Отставание от лидирующего «Ливерпуля», у которого на матч меньше, – 14 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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