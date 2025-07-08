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  • УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на штрафы Рюдигера, Мбаппе и Себальоса за матч с «Атлетико» в ЛЧ. Штраф на 15 000 евро за поведение фанатов на игре с «Арсеналом» также в силе
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УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на штрафы Рюдигера, Мбаппе и Себальоса за матч с «Атлетико» в ЛЧ. Штраф на 15 000 евро за поведение фанатов на игре с «Арсеналом» также в силе

УЕФА оставил в силе санкции против игроков «Реала» после матча с «Атлетико» в ЛЧ.

В апреле Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе и Дани Себальоса за поведение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1, первая игра – 1:0, по пенальти – 4:2). Рюдигер и Мбаппе также получили условную дисквалификацию на один матч с испытательным сроком на год.

Напомним, Мбаппе отобрал мяч у Маркоса Льоренте, который пытался сбить Антонио Рюдигера перед решающим ударом с пенальти – француз получил желтую карточку за свои действия. А игроки «Реала» спародировали немца после победы над «Атлетико» – Мбаппе, Джуд Беллингем и другие побежали за Антонио, высоко поднимая колени, после решающего пенальти.

Кроме того, Рюдигер высунул язык, выпучил глаза и провел рукой по горлу, словно перерезая его. Были опасения, что УЕФА может отстранить Антонио за этот жест на первый матч 1/4 финала с «Арсеналом» 8 апреля (0:3).

Как сообщает Marca, в понедельник УЕФА отклонил апелляцию «Реала» на санкции в отношении игроков, поскольку не увидел оснований для отмены своего решения.

Также был оставлен в силе штраф мадридскому клубу за поведение некоторых болельщиков во время матча против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов – за жесты, которые были расценены как расистское поведение. «Реал» был оштрафован на 15 000 евро, в случае повторного нарушения клуб будет лишен права продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч в еврокубках.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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