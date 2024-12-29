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Салах, Холанд, Палмер, Сака, Трент, Кайседо – в сборной первой половины сезона АПЛ от Фердинанда

Рио Фердинанд составил символическую сборную первой половины сезона АПЛ.

В эти дни проходят матчи 19-го тура Премьер-лиги. 

В сборную лучших игроков первой половины чемпионата по версии экс-защитника «Манчестер Юнайтед» попали следующие футболисты:

– вратарьДавид Райя («Арсенал»);

– защитникиТрент Александер-АрнолдВирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»);

– полузащитники: Мойсес Кайседо, Коул Палмер (оба – «Челси»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoРио Фердинанд
logoДавид Райя
logoКоул Палмер
logoМойсес Кайседо
logoБукайо Сака
logoРайан Гравенберх
logoЧелси
logoМарк Кукурелья
logoАрсенал
logoМохамед Салах
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoВирджил ван Дейк
logoЭрлинг Холанд
logoТрент Александер-Арнолд
logoВильям Салиба
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