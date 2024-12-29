Салах, Холанд, Палмер, Сака, Трент, Кайседо – в сборной первой половины сезона АПЛ от Фердинанда
Рио Фердинанд составил символическую сборную первой половины сезона АПЛ.
В эти дни проходят матчи 19-го тура Премьер-лиги.
В сборную лучших игроков первой половины чемпионата по версии экс-защитника «Манчестер Юнайтед» попали следующие футболисты:
– вратарь: Давид Райя («Арсенал»);
– защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»);
– полузащитники: Мойсес Кайседо, Коул Палмер (оба – «Челси»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
– нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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