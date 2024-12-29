Гвардиола обмолвился, что у Холанда родился ребенок: «Он впервые стал отцом несколько дней назад. Много эмоций, волнительный период для него»

Пеп Гвардиола случайно раскрыл, что Эрлинг Холанд стал отцом.

Норвежский форвард сообщил о беременности своей партнерши Изабель Хаугсенг Йохансен в октябре, когда после матча со Словенией был запечатлен с мячом под футболкой и пальцем во рту.

«Иногда Эрлинга судят слишком строго, но это часть футбола. Он устал, он отыграл много минут.

Несколько дней назад он стал отцом в первый раз, много эмоций, это были волнительные дни для него», – сказал главный тренер «Сити » после матча с «Лестером» (2:0).