Кафанов о Сафонове: «Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Приходится его все время останавливать»
Виталий Кафанов высказался о прогрессе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Тренер вратарей «ПСЖ» говорит, что Матвей тренируется очень много и хочет еще больше. Ему приходится его все время останавливать.
Матвей очень быстро прибавляет в мастерстве, и у него очень много сильных качеств», — сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.
Сафонов взял 2 пенальти и провел «ПСЖ» дальше! Главная звезда кубкового матча
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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