Сафонов оплатил поездку волонтеров на черноморское побережье для уборки мазута
Об этом рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.
Напомним, экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов: мазутом серьезно загрязнены Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.
«На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута.
Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным», – сказал Сокол.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий