23

Сафонов оплатил поездку волонтеров на черноморское побережье для уборки мазута

Матвей Сафонов оплатил поездку волонтеров для уборки мазута.

Об этом рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.

Напомним, экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов: мазутом серьезно загрязнены Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.

«На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута.

Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов, которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным», – сказал Сокол.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Экология
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
Благотворительность
logoМатч ТВ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов назвал Сафонова и Доннарумму вратарями одного уровня: «Но Джанлуиджи мы видим на топ-уровне с 17 лет. Матвей должен давать тренеру пищу для размышлений»
826 декабря, 21:34
Пименов о российском игроке года: «Лучшим был Сафонов, его трансфер в «ПСЖ» – очень мощно. Важно, что начал играть, конкурируя с Доннаруммой»
525 декабря, 16:57
Александр Мостовой: «Еще пару матчей – и Сафонов станет основным голкипером «ПСЖ». В его качествах никто и не сомневался»
3524 декабря, 10:22
Чанов о Сафонове на обложке L’Equipe: «Большое дело. Показал, какова наша вратарская школа»
3724 декабря, 03:12
Рекомендуем
Главные новости
Приходите работать в «Сирену» веб-дизайнером – нужен крепкий бокс-ту-бокс с балансом эстетики, пользы для бизнеса и удобства для пользователя!
6 минут назадВакансия
Трент хочет перейти в «Реал». Защитник сообщил об этом «Ливерпулю» (Marca)
268 минут назад
Капелло о Мбаппе в «Реале»: «Адаптироваться к такой великой команде непросто. Я видел, как новички там испытывали страх»
130 минут назад
«Реал» отказался от зимних трансферов ради подписания Трента и Дэвиса летом
49сегодня, 07:11
Один день – одно большое спортивное событие года. Погнали?
сегодня, 07:00Спецпроект
🏆 Кто лучший спортсмен мира-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 06:40
«Реал» и Роналду блеснули на Globe Soccer Awards, Глушакова лишат прав за езду подшофе, в Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн и другие новости
20сегодня, 06:15
Криштиану Роналду: «Через месяц мне исполнится 40, но я не остановлюсь. Хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной»
57сегодня, 05:43
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Юве», «Милан» и «Наполи» проведут матчи в воскресенье
2сегодня, 05:22
В России есть любительский клуб «Летний дождик», на эмблеме которого – улыбающаяся тучка. Правда или ложь?
сегодня, 05:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
339 минут назад
«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба
853 минуты назад
«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс
2сегодня, 07:56
Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»
7сегодня, 07:39
«Зенит» и «Краснодар» спокойно могли уйти в отрыв и убить интригу, но дрогнули. Для нейтрального болельщика это здорово». Канчельскис об РПЛ
7сегодня, 07:24
«Лацио» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:51
Ильзат Ахметов: «Футболисты — счастливые люди. Играем, зарабатываем хорошие деньги и получаем от этого удовольствие»
15сегодня, 06:39
Широков считает, что сейчас в России нет игроков с пасом, как у него: «Батраков близок»
26сегодня, 06:26
Талалаев о главном событии года: «Феноменальный успех сборной России – не проиграла ни одного матча»
9сегодня, 06:12
«Кальяри» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
1сегодня, 05:55
Рекомендуем