Сафонов оплатил поездку волонтеров на черноморское побережье для уборки мазута

Матвей Сафонов оплатил поездку волонтеров для уборки мазута.

Об этом рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.

Напомним, экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов: мазутом серьезно загрязнены Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.

«На этой неделе получилось организовать поездку волонтеров из Краснодара в Анапу для расчистки побережья от мазута. Мы не какая‑то волонтерская организация, просто собрали неравнодушных людей. Убирали в селе Витязево, недалеко от Анапы. За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка, формировали горки мазута для тракторов, грузили мешки в технику для вывоза, доставали из моря куски мазута.

Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов , которому хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей на помощь остальным», – сказал Сокол.