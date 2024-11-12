Салах – фаворит в борьбе за приз игроку сезона в АПЛ по версии Goal. Холанд – 3-й, Гравенберх – 5-й
Мохамед Салах возглавил рейтинг претендентов на приз игроку сезона в АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» занял первое место в списке, составленном Goal.
В десятку футболистов, имеющих лучшие шансы на приз по итогам чемпионата, вошли:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
2. Коул Палмер, «Челси».
3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
4. Букайо Сака, «Арсенал».
5. Райан Гравенберх, «Ливерпуль».
6. Бриан Мбемо, «Брентфорд».
7. Крис Вуд, «Ноттингем Форест».
8. Луис Диас, «Ливерпуль».
9. Дэнни Уэлбек, «Брайтон».
10. Кертис Джонс, «Ливерпуль».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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