«Осинькин тащит «Крылья», но пока в нашем футболе государственные деньги, ничего хорошего не будет. И тренер будет виноват во всем». Кобелев о самарцах
Сообщалось, что тренер покинет «Крылья Советов» по окончании текущего сезона Мир РПЛ.
«У тренеров не должно быть проектов, это менеджерские дела. Я говорил, что у Осинькина возникнут проблемы — и его уберут из клуба. Невозможно воспитывать и продавать игроков и при этом стабильно давать результат. Осинькин мне очень нравится как тренер, нравится, как он строит команду. «Крылья» не вылетят, они останутся в РПЛ. Но при таких условиях невозможно каждый год показывать лучший результат. И все сваливается на тренера.
У нас в футболе есть проблема, что некоторые руководители не понимают и не хотят понимать футбол. А Осинькин-то тащит «Крылья Советов». Капитан команды Солдатенков за него заступился, звонил губернатору. Но так это не работает. Пока в нашем футболе будут государственные деньги, ничего хорошего не будет. И тренер будет виноват во всем», — сказал экс-тренер «Крыльев Советов».
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