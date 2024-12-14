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  • Орлов о «Крыльях»: «Кто-то решил, что надо продавать игроков и зарабатывать на этом, но никто не думает, как дальше команда будет жить. Еще и скандал, что клуб должен 36 млн, это же бандитизм!»
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Орлов о «Крыльях»: «Кто-то решил, что надо продавать игроков и зарабатывать на этом, но никто не думает, как дальше команда будет жить. Еще и скандал, что клуб должен 36 млн, это же бандитизм!»

Геннадий Орлов прокомментировал нынешнюю ситуацию в «Крыльях Советов».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«В «Крыльях Советов» почему-то кто-то решил, что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги. Но почему-то никто не думает, а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты? Хороших игроков все меньше и меньше, а сейчас под конец года еще и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн... Ну это же бандитизм! И все это не на пользу команде.

Хотя Осинькин – тренер хороший, настоящий, у него игроки вырастают. А это происходит далеко не у каждого тренера в РПЛ. Этим надо дорожить. Но обстановка в «Крыльях» тревожит – и вся эта история показала, что в клубе есть люди, которые зарабатывают деньги для себя, а не для команды», – сказал спортивный комментатор.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoГеннадий Орлов
logoВячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoКрылья Советов
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