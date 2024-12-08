Осинькин об 1:3 с «Ростовом»: «Не могу ругать ребят, «Крылья» выплеснули много эмоций. Все 18 игр были очень эмоциональные. Много внутреннего напряжения» 

Игорь Осинькин оценил поражение «Крыльев Советов» от «Ростова» (1:3) в Мир РПЛ.

«Ростов » и в первом тайме немного доминировал, наши шансы были в быстрых атаках. Мы создавали микроэпизоды, близкие к голевым, но пропущенный гол… По мне, на блоке было очень похоже на то, что ВАР повнимательнее должен был смотреть этот момент, но у нас с ВАР никак не получается.

Мы пропустили второй гол, после этого вообще стало сложно эмоционально. Я не могу ругать ребят, они выплеснули много эмоций. Все эти 18 игр были очень эмоциональные. Много внутреннего напряжения, и мы здесь уже не смогли сделать так, чтобы голами вернуться в игру. У нас был момент, но хотелось бы больше.

Когда сделали замены, счет был уже 2:1. Игроки зашли в сложный момент, не все зависело от них. Часть командных действий стала проседать, я бы не хотел выделять замены, они были совершенно нормальные в этой ситуации, но переломить ход игры мы не смогли все вместе», – сказал тренер «Крыльев Советов ».