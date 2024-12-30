Беннасер о 8-м месте «Милана»: «Нам не хватает стабильности, нужно вновь обрести победный дух»
Исмаэль Беннасер высказался о 8-м месте «Милана» в сезоне Серии А.
Хавбек «россонери» выразил мнение после матча с «Ромой» (1:1).
«Мы могли как выйти вперед в счете, так и пропустить, в итоге мы не проиграли. Мы должны смотреть вперед – в ближайшие дни нужно подготовиться к важной цели (3 января «россонери» сыграют с «Ювентусом» в полуфинале Суперкубка Италии – Спортс”).
Я бы не сказал, что внутри команды есть проблемы. У нас появились новые игроки, некоторые из них еще молоды, поэтому тащить команду нужно нам, опытным футболистам. Нам не хватает стабильности, нужно вновь обрести победный дух. Для этого нужно работать, терпеть и проявлять силу воли», – сказал Беннасер.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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