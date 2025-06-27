«Балтика» подписала Филина из «Химок». Защитника представили мемом «Что это у тебя?! А я думала сова»

Александр Филин стал игроком «Балтики».

Калининградский клуб обыграл фамилию новичка, представив его мемом «Что это у тебя?! Аааа, [камера]… А я думала сова» и нарезкой из матчей экс-защитника «Химок».

«Футбольный клуб «Балтика » подписал трудовое соглашение с защитником Александром Филиным !

За плечами 29-летнего футболиста богатый опыт выступлений как в российских, так и в европейских клубах. Воспитанник симферопольской СДЮШОР «Спартак» начал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере», где выступал за команды U-19 и «Шахтер-3».

В 2015 году Филин подписал контракт с «Уфой», в дальнейшем выступал за «Олимпиец» (ныне – «Пари НН») – 25 матчей (1+1). После выступал за «Химки », где в общей сложности принял участие в 147 матчах, отметившись двумя голами.

В январе 2023 года отправился в Европу, перейдя в бельгийский клуб «Эйпен» – провел 27 встреч и записал к себе в актив одну результативную передачу. Летом 2024 года вернулся в Россию и вновь стал игроком «Химок», где в минувшем сезоне провел 32 матча. Отметим, что в сезоне Мир РПЛ Филин провел все 30 матчей.

Теперь Александр будет защищать цвета «Балтики». Трудовое соглашение заключено до 31 мая 2028 года.

Желаем нашему новичку успехов и побед в составе калининградской команды! 💪» – говорится в сообщении «Балтики».