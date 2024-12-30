Фонсека об 1:1 с «Ромой»: «Милан» создал достаточно моментов, чтобы победить – просто не реализовал их. Мы играли хорошо»

Паулу Фонсека оценил ничью «Милана» с «Ромой» (1:1) в Серии А.

После матча стало известно об отставке португальца с поста тренера «россонери».

«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить – просто не реализовали их. У нас было так много возможностей для взятия ворот, у ребят был правильный настрой.

Мы играли хорошо, отбирали мяч с помощью высокого прессинга, но не смогли забить», – сказал Фонсека .