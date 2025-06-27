Бекхэма прооперировали из-за «невыносимой» боли в руке. В запястье экс-игрока остался винт после перелома в матче с ЮАР в 2003-м

Дэвид Бекхэм перенес операцию по извлечению винта из запястья.

Бывший капитан сборной Англии сломал запястье в мае 2003 года в товарищеском матче с ЮАР . Многие годы он испытывал боль и дискомфорт в запястье.

Недавние сканирования показали, что в запястье был застрявший винт, который, как предполагалось, должен был раствориться.

Дэвид испытывал «невыносимую» боль, в связи с чем была проведена операция по удалению винта.

Виктория Бекхэм выложила в инстаграм фотографию мужа, на которой он лежит на больничной койке с рукой в специальном бандаже.

Супруга экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Реала» подписала фото: «Выздоравливай скорее, папочка».

Изображение: instagram.com/stories/victoriabeckham