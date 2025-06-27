«Барса» ведет себя как нувориш, она далека от ценностей, которые представляла, уже не особенная. Нико попадет в клуб, не вызывающий восхищения». Экс-глава «Атлетика» Элисеги про Уильямса

Бывший президент «Атлетика» раскритиковал «Барселону».

«Барселона » далека от тех ценностей, которые когда-то представляла. Если Нико Уильямс уйдет, то попадет в клуб, который не вызывает восхищения.

«Барселона» в последние годы ведет себя как нувориш. Она уже не особенная, сильно отличается от того клуба, который мы помним», – сказал Айтор Элисеги в эфире Radio Marca.