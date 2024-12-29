«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Милан» примет «Рому» в 18-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

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