«Сити» забил первым в двух матчах АПЛ подряд впервые с сентября
«Ман Сити» открыл счет в матче АПЛ второй тур подряд.
«Горожане» обыграли «Лестер» (2:0) в 19-м туре.
В прошлом матче команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью «Эвертоном» (1:1), открыв счет на 14-й минуте.
Таким образом, впервые с сентября «Ман Сити» забивает первым в двух матчах АПЛ подряд.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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