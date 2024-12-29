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«Слуцкий профукал чемпионат, уже вроде бы выигранный. Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата». Широков о тренере

Роман Широков оценил работу Леонида Слуцкого в Китае.

Российский специалист возглавляет «Шанхай Шеньхуа». В первом сезоне под руководством Слуцкого команда заняла второе место в чемпионате Китая, набрав на 1 очко меньше, чем «Шанхай Порт». 

– Как вы следите за двумя нашими тренерами за границей – Станиславом Черчесовым в Казахстане и Леонидом Слуцким в Китае?

– Слежу только по прессе. У одного не складывается пока, второй профукал в конце чемпионат, уже вроде бы выигранный.

– Слушайте, второе место тоже неплохо. И, с его слов, он звезда в Китае.

– Для него это самое главное. Важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата. Поэтому, наверное, все и удалось, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Китай
logoРоман Широков
logoСтанислав Черчесов
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