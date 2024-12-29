«Слуцкий профукал чемпионат, уже вроде бы выигранный. Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата». Широков о тренере
Роман Широков оценил работу Леонида Слуцкого в Китае.
Российский специалист возглавляет «Шанхай Шеньхуа». В первом сезоне под руководством Слуцкого команда заняла второе место в чемпионате Китая, набрав на 1 очко меньше, чем «Шанхай Порт».
– Как вы следите за двумя нашими тренерами за границей – Станиславом Черчесовым в Казахстане и Леонидом Слуцким в Китае?
– Слежу только по прессе. У одного не складывается пока, второй профукал в конце чемпионат, уже вроде бы выигранный.
– Слушайте, второе место тоже неплохо. И, с его слов, он звезда в Китае.
– Для него это самое главное. Важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата. Поэтому, наверное, все и удалось, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем