Владимир Пономарев: «Слуцкому ничего не светит в РПЛ. Ему повезло в ЦСКА. У него больше ничего не получится»

Владимир Пономарев посоветовал Леониду Слуцкому больше не тренировать.

Ранее тренер китайского «Шанхай Шеньхуа » объяснил , почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию».

«Слуцкий не добился бы успеха сейчас в РПЛ. Второе место в Китае – это нормальный результат для него.

Не верю в Слуцкого, как тренера. Он был с Березуцким в Нидерландах, там у него тоже не получилось, хотя условия были шикарные. В нашем чемпионате Слуцкому ничего не светит. Ему повезло в ЦСКА, команда уже была готова, когда он пришел.

Я бы не советовал Слуцкому заниматься тренерской деятельностью, у него больше ничего не получится», – заявил бывший защитник ЦСКА .