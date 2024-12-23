Владимир Пономарев: «Слуцкому ничего не светит в РПЛ. Ему повезло в ЦСКА. У него больше ничего не получится»
Владимир Пономарев посоветовал Леониду Слуцкому больше не тренировать.
Ранее тренер китайского «Шанхай Шеньхуа» объяснил, почему не хочет тренировать в нынешней РПЛ: «Все равно что из 8-го класса в 6-й перейти – понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем. Сложно найти мотивацию».
«Слуцкий не добился бы успеха сейчас в РПЛ. Второе место в Китае – это нормальный результат для него.
Не верю в Слуцкого, как тренера. Он был с Березуцким в Нидерландах, там у него тоже не получилось, хотя условия были шикарные. В нашем чемпионате Слуцкому ничего не светит. Ему повезло в ЦСКА, команда уже была готова, когда он пришел.
Я бы не советовал Слуцкому заниматься тренерской деятельностью, у него больше ничего не получится», – заявил бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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