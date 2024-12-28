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Леонид Слуцкий: «Большая звезда больше, чем тренер. Лидер обычно ведет себя как дебил, но ты даже с чертом лысым можешь смириться ради результата»

Леонид Слуцкий сопоставил значимость тренера и звездного игрока для команды.

«Я понимаю, что по-настоящему большой игрок больше тренера. Большая звезда больше, чем тренер, он главный в команде. И когда ты не бьешься с этим игроком за сферы влияния, а когда ты понимаешь, что от этого игрока зависит даже больше, чем от тренерских решений, установок и всего остального, то это сразу убивает конфликтность.

Ты не бьешься с ним за лидерство, не пытаешься показать всем, что ты этого суперлидера сейчас приземлишь.

Второй момент: ты подстраиваешься под лидера до тех пор, пока он лидер. Что часто происходит в спорте? Человек-лидер, как правило, ведет себя как дебил. Ты с этим миришься, потому что даже с чертом лысым можешь смириться ради командного результата. Но игрок становится все хуже и хуже, а продолжает вести себя таким же образом, потому что он не чувствует, что он стал хуже.

И когда уравновешиваются польза от него и его негативное влияние, тогда ты этого игрока и выгоняешь. Для него это всегда шок. Он не понимает, почему его выгнали, ведь он вел себя так, как всегда.

Да, это так, но ты играть стал хуже», – отметил главный тренер «Шанхай Шеньхуа».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛеонид Слуцкий
logoСпорт-Экспресс
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
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