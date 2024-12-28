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Слуцкий о российских футболистах: «Любят поныть – как тренер его не оценил, как он все делает неправильно. Такая наша система»

Леонид Слуцкий заявил, что российские футболисты любят ныть.

«У нас есть и большие спортсмены, и небольшие спортсмены. Единственная разница заключается в том, что у нас футболисты очень любят поныть. То есть на футбольном поле они нормальные. Но если ты встречаешь типичного футболиста в жизни, то он может ныть буквально обо всем.

Условно, сегодня они жалуются, что тренер не дает шансов, а завтра, даже когда шансы появляются, они все равно недовольны. И там, и там тренер виноват, хотя они противоречат сами себе.

Это такая наша система — надо поныть. Футболисты всегда идут к физиотерапевтам, массажистам, докторам, сидят у них в комнате и вечно жалуются: как тренер его не оценил, как он все делает неправильно, что все плохо. Тренеру они этого не скажут, потому что он не будет их слушать.

А вот массажист, пока тот готовит их к тренировке или еще чем-то занят, бесконечно слушает нытье. Поэтому я всегда, условно, иду к массажисту и спрашиваю: «Если что-то серьезное — говори. Если это не всякая херня незначительная». И мне отвечают: «Херня незначительная», — сказал тренер «Шанхай Шеньхуа» в эфире подкаста «Ай Лов Зис Гейм».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шеньхуа
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