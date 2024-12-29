Филимонов о том, что россияне неохотно уезжают в зарубежные чемпионаты: «Есть тепличные условия, зарплаты. Ребятам не к чему стремиться»
Александр Филимонов высказался о российских футболистах.
– Раньше отъезд – это была обыденность, а сейчас праздник?
– Каждый год уезжали, играли на высоком уровне. Именно так.
– Вопрос в уровне футбола или в том, что ребята боятся? У них тут тепличные условия.
– Все в совокупности. Понятно, что тогда платили в Европе больше, и они уезжали за деньгами. Сейчас есть тепличные условия, зарплаты, ребятам не к чему стремиться, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем