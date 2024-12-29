Филимонов о том, что россияне неохотно уезжают в зарубежные чемпионаты: «Есть тепличные условия, зарплаты. Ребятам не к чему стремиться»

Александр Филимонов высказался о российских футболистах.

– Раньше отъезд – это была обыденность, а сейчас праздник?

– Каждый год уезжали, играли на высоком уровне. Именно так.

– Вопрос в уровне футбола или в том, что ребята боятся? У них тут тепличные условия.

– Все в совокупности. Понятно, что тогда платили в Европе больше, и они уезжали за деньгами. Сейчас есть тепличные условия, зарплаты, ребятам не к чему стремиться, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.