Александр Филимонов: «Я российский футбол вообще не смотрю. Неинтересно»

Александр Филимонов рассказал, что не смотрит российский футбол.

– Как вам «Спартак» в первой части сезона?

– Вы не по адресу обратились, потому что я российский футбол вообще не смотрю.

– Почему?

– Давно уже так, причина – уровень футбола. Неинтересно.

– Как вы оцениваете его, если не смотрите?

– Ну, меня иногда приглашают посмотреть в компании друзей или зовут выступить экспертом. Иногда думаешь, что что-то пропускаешь и там интересно, вдруг качество выросло. А потом смотришь, а там все то же самое. Смотреть в принципе нечего, – передает бывший вратарь «Спартака» и сборной России.