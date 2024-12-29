Александр Филимонов: «Я российский футбол вообще не смотрю. Неинтересно»
Александр Филимонов рассказал, что не смотрит российский футбол.
– Как вам «Спартак» в первой части сезона?
– Вы не по адресу обратились, потому что я российский футбол вообще не смотрю.
– Почему?
– Давно уже так, причина – уровень футбола. Неинтересно.
– Как вы оцениваете его, если не смотрите?
– Ну, меня иногда приглашают посмотреть в компании друзей или зовут выступить экспертом. Иногда думаешь, что что-то пропускаешь и там интересно, вдруг качество выросло. А потом смотришь, а там все то же самое. Смотреть в принципе нечего, – передает бывший вратарь «Спартака» и сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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