  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»
9

Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»

Экс-жена Энцо Фернандеса высказалась о расставании с футболистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» и сборной Аргентины решил расстаться с инфлюенсером Валентиной Сервантес, с которой знаком с детства. В браке у них родились двое детей.

– Почему вы решили вернуться в Аргентину, как только расстались?

– Энцо предложил мне остановиться в том же доме, где мы жили, и сказал, что собирается снять другое жилье, но я сказала ему, что возвращаюсь в Аргентину из-за моей семьи. Потому что я отдала все в этих отношениях и ни о чем не жалею, но все, что я сделала, было ради него и ради семьи, которую мы создали. Тогда я сказала ему: «Все в порядке, но теперь я собираюсь начать делать что-то для себя, а не для тебя, потому что теперь это тебя не интересует».

– Тебя застала врасплох его идея расстаться?

– Я этого не ожидала, все было в порядке, и вдруг однажды он сказал мне, что больше не хочет со мной встречаться. Есть вещи, которые мне еще предстоит переварить, но я сказала ему, что все в порядке, и я принимаю это. Он может влюбиться в кого-то другого или что с ним происходит сейчас... Если он не может выложиться на все сто процентов, то таково принятое им решение, я больше ничего не могу сделать.

– Что было первым, что ты сделала, позвонила кому-нибудь, чтобы поговорить?

– На следующий день я встала как ни в чем не бывало. Я знаю, что есть люди, которым требуется много месяцев, чтобы пережить горе, но для меня горя нет. Я также не просила у него объяснений. Я просто хочу, чтобы мы поладили, в первую очередь ради наших детей.

– И ты не предложила ему остаться вместе ради них?

– Нет, я никогда не ставлю мальчиков в центр, потому что сначала есть пара. Я бы не осталась с мужчиной ради своих детей и не хотела бы, чтобы Энцо остался ради них, если он несчастлив, – сказала Валентина Сервантес.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Nacion
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЭнцо Фернандес
logoСборная Аргентины по футболу
светская хроника
девушки и спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Энцо 9 (3+6) очков в 6 последних матчах за «Челси». Хавбек Аргентины забил «Тоттенхэму»
188 декабря, 18:50
Рекомендуем
Главные новости
Ферран перед «Атлетико»: «Барселона» неудержима, когда она в лучшей форме. Мы готовы к давлению и привыкли к появлению нервозности, когда нет нужных результатов»
18 минут назад
Спортдиректором «Спартака» может стать некий испанский специалист, но в приоритете – Кагигао из «Галатасарая» и экс-сотрудник «Ромы» Лео (Metaratings)
34 минуты назад
Постекоглу о тренерах: «Наша работа сложнее любой другой. Как часто выборы у премьер-министра? А у меня – каждые выходные»
7сегодня, 16:35
Беллингем признан плеймейкером года по версии IFFHS. Де Брюйне – 2-й, Месси – 5-й, Хамес – 8-й
24сегодня, 16:20
Клаудиньо интересен бразильским топ-клубам. Хавбека «Зенита» могут попробовать купить летом (Metaratings)
16сегодня, 16:09
ФИФА выплатит 128 тысяч долларов 7 российским игрокам, пострадавшим от банкротства своих клубов
9сегодня, 16:06
Мостовой о Кагигао в «Спартаке»: «Испанец – двоюродный брат Абаскаля? Спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист, но пусть с «Факелом» попробует результата добиться»
46сегодня, 15:50
Глава апелляционного комитета Шведского футбольного союза подала в отставку из-за поддержки заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2034: «Не хочу ассоциироваться со шведским футболом»
19сегодня, 15:41
«Пари НН» арендовал Кокшарова у «Краснодара» до конца сезона
17сегодня, 15:13Фото
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
106сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Хоселу о Мбаппе: «Один из лучших футболистов мира, его подписали, чтобы выигрывать титулы, и он их добивается. У него есть все условия, чтобы стать легендой «Реала»
4 минуты назад
Агент Радиковского о ставках: «Достоверных сведений пока нет, часто информация непроверенная, но кликабельная. Это серьезное нарушение, руководству «Локо» нужно разобраться»
38 минут назад
Винисиус и Эрмосо обменялись футболками. Дженни выложила фото и назвала бразильца другом
540 минут назадФото
Соболев, Головин и, возможно, Дзюба проведут совместный стрим по CS
150 минут назадИгры
Маттеус о Мусиале: «Как и Месси, он делает что-то особенное и создает волшебные моменты. Это может сформировать эпоху – верю в его путь и карьеру»
2сегодня, 16:18
Ширер о Рэшфорде: «Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами. Маркусу нужна помощь близких, 2 года назад он был очень сильной личностью на поле и вне его»
2сегодня, 16:07
Экс-арбитр Лаос о поведении Винисиуса в матче с «Райо»: «Это нехорошо для спорта, необходимо обратить внимание»
15сегодня, 15:43
Стример и фанат Роналду IShowSpeed после подарка в виде скина Месси в Fortnite: «Кто подарил мне это дерьмо?»
2сегодня, 15:20Игры
Okko покажет Кубок наций Персидского залива. Турнир пройдет с 21 декабря по 3 января в Кувейте
9сегодня, 15:16
«Вулвс» назначили Витора Перейру, тренировавшего саудовский «Аль-Шабаб»
1сегодня, 14:55
Рекомендуем