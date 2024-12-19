Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»

Экс-жена Энцо Фернандеса высказалась о расставании с футболистом.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Челси» и сборной Аргентины решил расстаться с инфлюенсером Валентиной Сервантес, с которой знаком с детства. В браке у них родились двое детей.

– Почему вы решили вернуться в Аргентину, как только расстались?

– Энцо предложил мне остановиться в том же доме, где мы жили, и сказал, что собирается снять другое жилье, но я сказала ему, что возвращаюсь в Аргентину из-за моей семьи. Потому что я отдала все в этих отношениях и ни о чем не жалею, но все, что я сделала, было ради него и ради семьи, которую мы создали. Тогда я сказала ему: «Все в порядке, но теперь я собираюсь начать делать что-то для себя, а не для тебя, потому что теперь это тебя не интересует».

– Тебя застала врасплох его идея расстаться?

– Я этого не ожидала, все было в порядке, и вдруг однажды он сказал мне, что больше не хочет со мной встречаться. Есть вещи, которые мне еще предстоит переварить, но я сказала ему, что все в порядке, и я принимаю это. Он может влюбиться в кого-то другого или что с ним происходит сейчас... Если он не может выложиться на все сто процентов, то таково принятое им решение, я больше ничего не могу сделать.

– Что было первым, что ты сделала, позвонила кому-нибудь, чтобы поговорить?

– На следующий день я встала как ни в чем не бывало. Я знаю, что есть люди, которым требуется много месяцев, чтобы пережить горе, но для меня горя нет. Я также не просила у него объяснений. Я просто хочу, чтобы мы поладили, в первую очередь ради наших детей.

– И ты не предложила ему остаться вместе ради них?

– Нет, я никогда не ставлю мальчиков в центр, потому что сначала есть пара. Я бы не осталась с мужчиной ради своих детей и не хотела бы, чтобы Энцо остался ради них, если он несчастлив, – сказала Валентина Сервантес.