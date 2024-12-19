Экс-жена Энцо о расставании: «Поплакала 5 минут, сегодня у нас разные пути. Мое счастье не зависит от мужчины, силу придают дети. Я молода и могу снова влюбиться, будет миллион детей»

Экс-жена Энцо Фернандеса высказалась о чувствах к игроку после их расставания.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Челси» и сборной Аргентины решил расстаться с инфлюенсером Валентиной Сервантес, с которой знаком с детства. В браке у них родились двое детей.

– Ты все еще влюблена?

– Я думаю, что любовь все еще есть, очень трудно заставить ее уйти так быстро. Но правда в том, что дни проходят, и чувства ослабевают.

– Ты выглядишь очень цельной...

– Мое счастье не зависит от мужчины или кого-либо другого. Вместе с детьми я всегда буду счастлива, потому что верю, что это наполняет меня, и сила, которую я черпаю, исходит от них.

– Ты поплакала хотя бы пять минут?

– Я поплакала, но буквально пять минут. Теперь больше не плачу.

– Ты представляешь себе примирение?

– Сегодня у нас разные пути.

– Ты готова снова влюбиться?

– Да, я готова поспорить, что снова влюблюсь и заведу другую семью. Я могу уехать отсюда [из Аргентины] и встретить кого-нибудь другого, никогда не знаешь наверняка. Я молода, и у меня будет миллион детей, – сказала Валентина Сервантес.

Экс-жена Энцо о расставании: «Не просила объяснить его решение, это не горе. Просто хочу, чтобы мы поладили ради детей. Не нужно оставаться ради них, если он несчастен»