Мареска о Мудрике на бое Усика с Фьюри: «Хорошо, что он может немного отвлечься от ситуации с допингом. Сейчас мы просто ждем вскрытия пробы B»

Энцо Мареска не имеет ничего против полета Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию.

Вингер «Челси », отстраненный после провала допинг-теста, посетил боксерский поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Хорошо, что сейчас он может немного отвлечься от всей этой ситуации.

В последний раз, когда я с ним разговаривал, мы пытались его подбодрить. Сейчас мы просто ждем [вскрытия пробы B]», – сказал главный тренер «Челси».

Мудрик провалил допинг-тест. Что известно