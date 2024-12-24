Мареска о Мудрике на бое Усика с Фьюри: «Хорошо, что он может немного отвлечься от ситуации с допингом. Сейчас мы просто ждем вскрытия пробы B»
Энцо Мареска не имеет ничего против полета Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию.
Вингер «Челси», отстраненный после провала допинг-теста, посетил боксерский поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Хорошо, что сейчас он может немного отвлечься от всей этой ситуации.
В последний раз, когда я с ним разговаривал, мы пытались его подбодрить. Сейчас мы просто ждем [вскрытия пробы B]», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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