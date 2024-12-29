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Каннаваро может возглавить загребское «Динамо»

Фабио Каннаваро может возглавить загребское «Динамо».

По данным Фабрицио Романо, итальянец будет фаворитом на эту должность, если «Динамо» решит уволить нынешнего тренера Ненада Бьелицу.

Хорватский клуб считает Каннаваро идеальным кандидатом на эту должность.

Последним местом бывшего защитника сборной Италии был «Удинезе».

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoФабио Каннаваро
logoвысшая лига Хорватия
logoДинамо Загреб
Фабрицио Романо
Ненад Бьелица
logoсерия А Италия
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