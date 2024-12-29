Каннаваро может возглавить загребское «Динамо»
Фабио Каннаваро может возглавить загребское «Динамо».
По данным Фабрицио Романо, итальянец будет фаворитом на эту должность, если «Динамо» решит уволить нынешнего тренера Ненада Бьелицу.
Хорватский клуб считает Каннаваро идеальным кандидатом на эту должность.
Последним местом бывшего защитника сборной Италии был «Удинезе».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем