Фабио Каннаваро может возглавить загребское «Динамо».

По данным Фабрицио Романо, итальянец будет фаворитом на эту должность, если «Динамо» решит уволить нынешнего тренера Ненада Бьелицу.

Хорватский клуб считает Каннаваро идеальным кандидатом на эту должность.

Последним местом бывшего защитника сборной Италии был «Удинезе».