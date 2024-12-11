Каннаваро о Мбаппе в «Реале»: «Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Килиан отнимает пространство у Беллингема, который мог выиграть «Золотой мяч» год назад, а сейчас страдает»
Фабио Каннаваро высказался о ситуации Килиана Мбаппе в «Реале».
«Он испытывает трудности с адаптацией, но имейте в виду, что Бекхэму и Фигу тоже было непросто. Таков «Мадрид»: они собирают звездных игроков, а потом это становится проблемой тренера.
Очевидно, что Мбаппе не может найти свою позицию, он любит идти за мячом, потому что он не чистый центральный нападающий. Он отнимает пространство у Беллингема, который год назад мог выиграть «Золотой мяч», а сейчас страдает», – сказал бывший защитник «Реала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Yahoo
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