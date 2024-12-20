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  • Шалимов о «Динамо»: «Игроки атаки должны сразу вступать в отбор, а не ковырять в носу. Много неоправданных ударов, ударов мимо – реализация хромает»
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Шалимов о «Динамо»: «Игроки атаки должны сразу вступать в отбор, а не ковырять в носу. Много неоправданных ударов, ударов мимо – реализация хромает»

Игорь Шалимов высказался о проблемах «Динамо» в атаке.

— У «Динамо» Лички были проблемы с балансом в игре. Почему их не удалось решить?

— Дело не в балансе, а в том, что те в атаке, кто теряет мяч, сразу должен вступать в отбор, а не ковырять в носу. Это касается всей группе атаки, оборона начинается с потери мяча, а не с того, кто в центре встречает соперника. Карраскаль этого не делает, Бителло не делает, это надо поправлять и требовать. Какие могут быть вопросы к защите, когда отдается передача за спину и идет соревнование на полполя в спринте за мячом?

Еще один фактор применительно к «Динамо» — по количеству ударов, я посмотрел по одной из метрик, команда на первом месте в РПЛ. Но стал вспоминать их качество — много мимо, много неоправданных. Не хватает концентрации и ответственности Карраскалю, Бителло. 

То же самое касается и ответственности при завершении. Моментов много, но реализация хромает, легковесное отношение. В этом плане нужно больше играть на Тюкавина. Костя и открывается хорошо, и завершение ответственное, он сконцентрирован, а вот партнеры зачастую сами решают бить, и делают это плохо. Как только идет обслуживание, как было в матче с «Химками» в декабре, разницу мы видим, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoИгорь Шалимов
logoХорхе Карраскаль
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
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