Алаба завтра приступит к тренировкам с «Реалом». Он не играл больше года
Давид Алаба 30 декабря вернется к тренировкам с «Реалом».
Защитник «Реала» не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, в матче с «Вильярреалом» (4:1). Австриец перенес две операции на колене.
Алаба проводит четвертый сезон в качестве игрока «Реала», у него остался еще один год по контракту. Защитник провел 101 матч за мадридский клуб.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Marca
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