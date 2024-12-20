«Реал» может вернуть Хилу летом. «Мадрид» владеет 50% прав на защитника «Лацио»
Марио Хила может вернуться в «Реал» летом.
Хила присоединился к академии «Реала» в 2019 году, а в 2022-м 50% прав на игрока были проданы «Лацио» за 6 млн. Мадридцы владеют половиной прав на 24-летнего испанца.
Таким образом, клуб может заключить соглашение с «Лацио», заплатив только половину стоимости футболиста. На данный момент Transfermarkt оценивает центрального защитника в 28 млн евро. Его стоимость выросла с 18 млн евро, в результате чего он стал самым дорогостоящим испанцем в Серии А.
Несмотря на то, что «Реал» испытывает проблемы в обороне, клуб может не подписать ни одного игрока в январе, рассчитывая на возвращение Давида Алабы к 2025 году.
В текущем сезоне Хила провел 13 матчей в Серии А, на его счету 1 гол. Подробная статистика защитника доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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