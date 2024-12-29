Асхабадзе о «Факеле»: «Количество побед оставляют желать лучшего. Если нет результата, это ответственность всего клуба – у нас вся структура одна большая семья»
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе подвел итоги первой части сезона.
После 18 матчей Мир РПЛ воронежцы располагаются на 14-м месте турнирной таблицы с 14 очками.
– Как оцените осеннюю часть чемпионата для «Факела»? Чем довольны, в чем надо прибавлять?
– Прибавлять в первую очередь в наборе очков. Доволен тем, что ситуацию, наверное, удалось немного выправить, но набор очков, количество побед откровенно оставляют желать лучшего.
– С чем это связываете? Чья недоработка?
– Всего клуба целиком. Если нет побед и, скажем так, результата, на который мы рассчитывали, это ответственность всего клуба.
Мы не будем делить клуб на тренерский штаб, игроков – у нас вся структура одна большая семья, – сказал Асхабадзе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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