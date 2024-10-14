Асхабадзе о самом дорогом трансфере «Факела» за 5 лет: «Дзиов из брестского «Динамо» за 80 тысяч евро плюс-минус»
Роман Асхабадзе назвал самый дорогой за 5 лет трансфер «Факела».
— На трансферы на вход по-прежнему приходится экономить?
— За время моей пятилетки в «Факеле», за три года нашего пребывания в РПЛ мы этим летом совершили самый дорогой трансфер на вход.
— Кого подписали?
— Молодого защитника из брестского «Динамо» Дзиова.
— По данным портала Transfermarkt, заплатили за него 80 тысяч евро.
— Точные цифры разглашать не буду. Но та информация, которая фигурирует в интернете — плюс-минус правильная, – сказал гендиректор «Факела».
После 11 туров воронежцы занимают в РПЛ 14-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости