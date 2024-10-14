Асхабадзе о самом дорогом трансфере «Факела» за 5 лет: «Дзиов из брестского «Динамо» за 80 тысяч евро плюс-минус» 

Роман Асхабадзе назвал самый дорогой за 5 лет трансфер «Факела».

— На трансферы на вход по-прежнему приходится экономить?

— За время моей пятилетки в «Факеле », за три года нашего пребывания в РПЛ мы этим летом совершили самый дорогой трансфер на вход.

— Кого подписали?

— Молодого защитника из брестского «Динамо» Дзиова.

— По данным портала Transfermarkt, заплатили за него 80 тысяч евро.

— Точные цифры разглашать не буду. Но та информация, которая фигурирует в интернете — плюс-минус правильная, – сказал гендиректор «Факела».

После 11 туров воронежцы занимают в РПЛ 14-е место.