Асхабадзе о «Факеле» при Пятибратове: «Мы стали набирать очки и явно прибавили в беговой работе и единоборствах по сравнению с первыми играми в сезоне» 

Роман Асхабадзе оценил результаты «Факела» при тренере Дмитрии Пятибратове.

После 11 туров воронежцы занимают в Мир РПЛ 14-е место.

— Что изменилось в лучшую сторону в игре команды после смены тренера? В чем вы стали сильнее при Дмитрии Пятибратове?

— Начнем с того, что мы элементарно стали набирать очки в чемпионате. Конечно, это не вау-эффект, и мы хотели бы большего. Но факт остается фактом. Команда лучше готова физически, повысилась самоотдача. Ребята стали проявлять бойцовские качества, что мы и увидели в первом тайме игры с «Зенитом». Все эти вещи вселяют в нас оптимизм перед будущими играми.

— В конце августа вы сказали: «Физически команда не готова на 100 процентов, чтобы составлять конкуренцию хоть кому-нибудь». Сейчас виден прогресс в этом плане?

— Я отталкиваюсь от статистических данных. Мы видим, что даже по цифрам, которыми оперирует тренерский штаб (общий объем беговой работы, общий объем спринтов, ускорений, единоборств), команда явно прибавила по сравнению с первыми играми в сезоне. Цифры на порядок выше! – сказал гендиректор «Факела ».