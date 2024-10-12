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  • Асхабадзе о логистике: «Факелу» тяжелее, чем «Краснодару» и «Ростову». У нас нет чартеров. На дорогу до Москвы тратим по 7-8 часов на автобусе, а дальше — рейсовый самолет»
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Асхабадзе о логистике: «Факелу» тяжелее, чем «Краснодару» и «Ростову». У нас нет чартеров. На дорогу до Москвы тратим по 7-8 часов на автобусе, а дальше — рейсовый самолет»

Роман Асхабадзе рассказал о проблемах «Факела» с логистикой.

- Ваша цитата на старте сезона: «Если берем последние два года, то мы не столько работаем, сколько выживаем. Нам тяжелее из сезона в сезон, чтобы доказать свою состоятельность. К сожалению, ситуация не становится лучше». Можете пояснить, в чем заключается выживание?

— Имел в виду ту логистику, которую мы потеряли, и ту реальность, которая нас окружает (аэропорт в Воронеже был закрыт в феврале 2022 года — прим. ред.). Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. 

То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда «Факел» борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ. Но все вышеперечисленное не может являться для нас отговоркой. Мы должны жить в этой реальности и решать поставленные задачи.

— Но у «Ростова» и «Краснодара» такие же проблемы с логистикой.

— Нам немного тяжелее, чем названным вами командам. «Краснодар» и «Ростов» имеют возможность летать в любую точку России чартерами. У нас этого нет. Повторюсь, только на дорогу до Москвы мы тратим по 7-8 часов. А дальше — рейсовый самолет. 

Можно просто посчитать количество часов, дней, которые мы теряем в тренировочном процессе и в плане восстановления. Но я хочу, чтобы меня правильно сейчас поняли. Мы не плачемся, а просто обозначаем наличие такой проблемы. Это должны понимать болельщики, футбольная общественность. 

Однако, повторюсь, это не может быть отговоркой для команды после определенных неудачных матчей. Мы принимаем эту данность уже третий сезон кряду, – сказал гендиректор «Факела».

После 11 туров воронежцы занимают в Мир РПЛ 14-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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