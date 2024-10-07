«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)
Мартин Субименди может перейти в «Манчестер Сити».
«Горожане» ищут игрока, который сможет заменить Родри, получившего травму связок колена. По информации Relevo, полузащитник «Реал Сосьедад» стал их трансферной целью.
Английский клуб может попытаться подписать 25-летнего футболиста уже в январе, воспользовавшись тем, что Субименди еще не продлил контракт со своим нынешним клубом, и его отступные по-прежнему составляют 60 миллионов евро.
Летом в трансфере Субименди был заинтересован «Ливерпуль», но стороны так и не осуществили сделку.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости