«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)

Мартин Субименди может перейти в «Манчестер Сити».

«Горожане» ищут игрока, который сможет заменить Родри , получившего травму связок колена. По информации Relevo, полузащитник «Реал Сосьедад » стал их трансферной целью.

Английский клуб может попытаться подписать 25-летнего футболиста уже в январе, воспользовавшись тем, что Субименди еще не продлил контракт со своим нынешним клубом, и его отступные по-прежнему составляют 60 миллионов евро.

Летом в трансфере Субименди был заинтересован «Ливерпуль», но стороны так и не осуществили сделку.