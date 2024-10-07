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  • «Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)
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«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)

Мартин Субименди может перейти в «Манчестер Сити».

«Горожане» ищут игрока, который сможет заменить Родри, получившего травму связок колена. По информации Relevo, полузащитник «Реал Сосьедад» стал их трансферной целью.

Английский клуб может попытаться подписать 25-летнего футболиста уже в январе, воспользовавшись тем, что Субименди еще не продлил контракт со своим нынешним клубом, и его отступные по-прежнему составляют 60 миллионов евро.

Летом в трансфере Субименди был заинтересован «Ливерпуль», но стороны так и не осуществили сделку.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoРодри
logoМартин Субименди
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