Робсон о завершении карьеры в 40 лет: «Я должен был опекать Бергкампа и Райта, и они меня доконали. Я не мог ходить 3 дня и понял, что уже не в состоянии играть в АПЛ»

Брайан Робсон рассказал, как принимал решение о завершении игровой карьеры в 1997-м.

«Я играл почти до 40 лет. В [последнем] матче за «Мидлсбро » в гостях с «Арсеналом » я вышел в центре обороны и должен был опекать Денниса Бергкампа и Иана Райта . Они меня доконали. После этого я не мог ходить три дня, вообще не мог. И тогда я понял, что уже не могу играть в АПЛ в 40 лет.

Мне не было грустно, я скорее радовался, что моему телу больше не придется проходить через все это. Нужно уметь признать, что на определенном этапе ты уже не в состоянии делать то, что делал раньше», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».