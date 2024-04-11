Робсон звал Беллингема в «МЮ»: «Мы с Кантона проделали черновую работу и думали, что он у нас в руках. Но он подписал контракт с «Боруссией»
Брайан Робсон вспомнил, как приглашал Джуда Беллингема в «Манчестер Юнайтед».
Робсон, Алекс Фергюсон и Эрик Кантона убеждали Белленгема, выступавшего на тот момент за «Бирмингем», присоединиться к манкунианцам. Однако футболист перешел в дортмундскую «Боруссию».
«Это было по-настоящему разочаровывающе. Мы были на базе клуба, и сэр Алекс Фергюсон приехал туда немного раньше меня, но мы с Эриком познакомились с [Беллингемом], а также с его мамой и папой, и всю дорогу болтали.
Это выглядело многообещающе, казалось, что он перейдет в «Юнайтед»... Мы с Эриком проделали черновую работу, но он подписал контракт с «Боруссией». Мы думали, что он у нас в руках», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед».
Я понимаю, что ты там со своим парнем грустите смотря в каком состоянии находится ваше любимое красное манчестерское позорище. Но к несчастью для вас, умные игроки стараются держаться подальше от этого позорища. Но вы с парнем держитесь, худшие дни ещё впереди))