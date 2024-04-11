Робсон звал Беллингема в «МЮ»: «Мы с Кантона проделали черновую работу и думали, что он у нас в руках. Но он подписал контракт с «Боруссией»

Брайан Робсон вспомнил, как приглашал Джуда Беллингема в «Манчестер Юнайтед».

, Алекс Фергюсон и убеждали Белленгема, выступавшего на тот момент за « », присоединиться к манкунианцам. Однако футболист перешел в дортмундскую «Боруссию».

«Это было по-настоящему разочаровывающе. Мы были на базе клуба, и сэр Алекс Фергюсон приехал туда немного раньше меня, но мы с Эриком познакомились с [ ], а также с его мамой и папой, и всю дорогу болтали.

Это выглядело многообещающе, казалось, что он перейдет в «Юнайтед»... Мы с Эриком проделали черновую работу, но он подписал контракт с «Боруссией». Мы думали, что он у нас в руках», – сказал бывший капитан « ».