Робсон звал Беллингема в «МЮ»: «Мы с Кантона проделали черновую работу и думали, что он у нас в руках. Но он подписал контракт с «Боруссией»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Бирмингем Эрик Кантона Брайан Робсон Джуд Беллингем Футбол

Брайан Робсон вспомнил, как приглашал Джуда Беллингема в «Манчестер Юнайтед».

Робсон, Алекс Фергюсон и Эрик Кантона убеждали Белленгема, выступавшего на тот момент за «Бирмингем», присоединиться к манкунианцам. Однако футболист перешел в дортмундскую «Боруссию».

«Это было по-настоящему разочаровывающе. Мы были на базе клуба, и сэр Алекс Фергюсон приехал туда немного раньше меня, но мы с Эриком познакомились с [Беллингемом], а также с его мамой и папой, и всю дорогу болтали.

Это выглядело многообещающе, казалось, что он перейдет в «Юнайтед»... Мы с Эриком проделали черновую работу, но он подписал контракт с «Боруссией». Мы думали, что он у нас в руках», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед». 

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5 комментариев
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Мало подмазали .
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Ответ S H A R K
Хорошо, что Белли не совершил подобную ошибку....
Если ты называешь взрослого чернокожего парня Белли, то твоему парню стоит задуматься
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Ответ WelcomeBackPURE
Если ты называешь взрослого чернокожего парня Белли, то твоему парню стоит задуматься
В Дортмунд перешёл в 17 летнем возрасте, то есть в несовершеннолетнем возрасте. С того времени для меня стало привично его назвать сокращённо Белли. Да и до сих пор он относительно моего возраста как ребёнок.

Я понимаю, что ты там со своим парнем грустите смотря в каком состоянии находится ваше любимое красное манчестерское позорище. Но к несчастью для вас, умные игроки стараются держаться подальше от этого позорища. Но вы с парнем держитесь, худшие дни ещё впереди))
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