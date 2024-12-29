Касинтура о популярных видах спорта в Дагестане: «Футбол уже не так сильно отстает от борьбы. Люди начали говорить про «Динамо»
— На матче со «Спартаком» на стадионе не было свободных мест. В городе ажиотаж?
— На решающих играх в ФНЛ было еще больше людей! У нас всегда была лучшая посещаемость в ФНЛ. Болельщики с нами давно, еще до выхода в Премьер-лигу. Видно, что регион любит футбол. Если бы стадион был больше, посещаемость еще повысилась бы.
Болельщики ярко праздновали наш выход в РПЛ. Люди сейчас с радостью говорят о футболе, как будто реально какой-то праздник вернулся в город. Даже на награждение по итогам прошлого сезона пришло очень много людей, особенно детей. Для них это важнее всего, потому что для малышей это мотивация заниматься футболом.
А если побед не будет, скорее всего, они выберут борьбу. Этот вид спорта очень развит в регионе. А когда есть еще и хорошая футбольная команда, у детей есть выбор.
— Сейчас в Дагестане что популярнее?
— Думаю, борьба, но футбол уже не так сильно отстает, как было еще пару лет назад. Люди начали говорить про нас. Не как раньше про «Анжи», а уже про «Динамо». Это значит, что они интересуются футболом, и он развивается, – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».
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