«Некоторые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Я бы пошел». Хавбек «Махачкалы» Касинтура о петербуржцах
– Где бы ты сам хотел поиграть?
– Я бы пошел туда, где хотят меня видеть и будут любить так же, как здесь, в Махачкале. Если я почувствую, что нужен, тогда могу рассмотреть предложение. Но это должно устраивать мой клуб. Не могу сказать, что куда-то я пойду, а куда-то нет.
Европа? Всегда хочется играть в лучших командах. Но посмотрим, что будет.
– Пошел бы в «Зенит»?
– Почему бы и нет? Есть люди, которые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Но почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Хочется выигрывать.
Но, конечно, желательно в этом процессе участвовать, а не сидеть на скамейке и смотреть со стороны. Но если такой шанс показать себя... Конечно, я бы пошел. Если взять не футболиста, а другую профессию и спросить: «Пошел бы ты в другую компанию, в которой есть лучшие условия, выше зарплата, чтобы ты свою семью кормил?» Думаю, все бы побежали!
Я уверен, что больше 90% обычных работников перешли бы. Поэтому я не понимаю реакцию людей, которые исключают такой вариант, – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».
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