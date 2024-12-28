Касинтура предпочел бы стать чемпионом России, а не президентом Анголы: «Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело»

Эгаш Касинтура выбрал стать чемпионом России, а не президентом Анголы.

– Сколько игроков РПЛ ты знал до дебюта в профессиональном футболе? - Много. Когда сборная играла, я смотрел матчи. Тех, которые играли в «Спартаке» и «Зените», точно знал.

– Махачев или Нурмагомедов?

– Скорее всего, Хабиб. Потому что он старше. Он много помогал Исламу, чтобы тот стал тем, кем является сейчас.

– Любимый русский трек?

– Раньше слушал много... В плане языка мне это помогало. Назову «Я везде как иностранец». Не знаю, кто это поет (T-Fest – Спортс”), но у меня был друг, который каждый день эту песню слушал, поэтому я наизусть знаю ее.

– Газизов – твой агент?

– Почему? Нет. Это просто человек, который мне всегда помогал.

– Стать президентом Анголы или чемпионом России?

– Чемпионом России. Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело, – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».

«Некоторые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Я бы пошел». Хавбек «Махачкалы» Касинтура о петербуржцах

Касинтура о расизме: «В России за девять лет ни разу подобного не происходило, народ очень толерантный и добрый. В Дагестане очень дружелюбные люди»