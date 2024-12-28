Касинтура о расизме: «В России за девять лет ни разу подобного не происходило, народ очень толерантный и добрый. В Дагестане очень дружелюбные люди»
– Ты рассказывал, что иногда люди реагируют с удивлением на то, что африканец отлично говорит по-русски. В Дагестане так же?
– Таксисты удивляются: «Лучше, чем я, по-русски говоришь!»
– Когда Роберто Карлос играл в «Анжи», у него в Самаре случился эпизод, связанный с расизмом. Ты с бытовыми проявлениями расизма не встречался?
– Слава богу, нет. За девять лет ни разу подобного не происходило. Достаточно посмотреть на Бразилию, где половина населения темнокожая, и вот там расизм – серьезная проблема. Новости про это постоянно. А в России не встречаешь такого, потому что народ в этом плане очень толерантный и добрый.
В Дагестане очень дружелюбные люди. Когда ты вписываешься в их культуру, начинаешь понимать их традиции и менталитет, ты чувствуешь себя здесь очень хорошо, – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».
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