Гасперини об 1:1 с «Лацио»: «Аталанта» отыгралась поздновато – если бы забила раньше, могла бы и победить»
Джан Пьеро Гасперини оценил ничью с «Лацио» (1:1) в Серии А.
«Мы ожидали, что с «Лацио» будет тяжело, такую игру в их исполнении мы уже видели. В первом тайме они определенно выглядели лучше, мы мало что могли противопоставить их скорости, мощи и мастерству.
После перерыва, думаю, мы играли очень хорошо, с правильным настроем. Отыгрались немного поздновато – если бы забили раньше, то могли бы и победить. Обе команды заслуживают похвалы за то, что показали хороший футбол», – сказал тренер «Аталанты».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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