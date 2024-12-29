«Аталанта» впервые с сентября потеряла очки в Серии А. Прервалась 11-матчевая победная серия
«Аталанта» не сумела продлить победную серию в чемпионате Италии.
Команда Джан Пьеро Гасперини разделила очки с «Лацио» (1:1) в 18-м туре. В предыдущих 11 играх Серии А она одержала 11 побед.
В последний раз бергамаски проигрывали в чемпионате 24 сентября – «Комо» (2:3). С тех пор они провели 13 матчей, лишь дважды потеряв очки.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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