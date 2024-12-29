«Аталанта» опережает «Интер» на 1 очко и «Наполи» на 3, проведя на матч больше

«Аталанта» сохранила первую строчку в Серии А по итогам субботних матчей.

Команда Джан Пьеро Гасперини избежала поражения от «Лацио» (1:1) в 18-м туре. На счету бергамасков 41 очко, они лидируют в таблице.

«Интеру » удалось сократить отставание от «Аталанты» до одного очка, при этом у «нерадзурри» есть игра в запасе. В трех баллах от лидера находится «Наполи », который еще не играл в 18-м туре.

Замыкает четверку «Лацио » с 35 очками после 18 игр.